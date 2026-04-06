Sonora apuesta por inversión tecnológica con ‘Polos de Desarrollo’ respaldado por Sheinbaum: Durazo

El gobierno de Sonora busca posicionar a la entidad como un centro estratégico de innovación y manufactura avanzada en Norteamérica mediante el impulso del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo, una iniciativa que articula inversión, energía sostenible y formación de talento.

Durante la presentación del proyecto, el gobernador Alfonso Durazo destacó que este esquema se alinea con el Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con el Plan Sonora de Energías Sostenibles, con el objetivo de fortalecer la participación del estado en las cadenas globales de alta tecnología.

El mandatario subrayó que la estrategia busca aprovechar el fenómeno del nearshoring, integrando infraestructura moderna, políticas industriales y desarrollo de capital humano, para atraer inversión extranjera y generar beneficios económicos y sociales en la región.

“Históricamente hemos promovido a Sonora y Arizona como una Megarregión. Compartimos una relación sólida de más de 60 años a través de la Comisión Sonora-Arizona, con encuentros semestrales que han fortalecido una cooperación estratégica, dinámica y altamente productiva”, expresó.

El proyecto contempla la consolidación de una alianza entre Sonora, Arizona y Taiwán, enfocada en impulsar la llegada de empresas tecnológicas, el desarrollo de talento especializado y la integración industrial con el sur de Estados Unidos.

Además, incorpora acciones de impacto social como la instalación de infraestructura energética sustentable, incluyendo módulos solares en viviendas de sectores vulnerables, así como la creación de centros de investigación y desarrollo vinculados directamente con la industria.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal apuesta por convertir a Sonora en un referente nacional en innovación y atracción de inversiones estratégicas, fortaleciendo su papel en la nueva economía global.

En el evento participaron representantes de organismos del sector energético, económico y tecnológico, tanto nacionales como internacionales, quienes coincidieron en la relevancia del proyecto para el desarrollo regional.