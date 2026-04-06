“No existe razón para manifestarse y cerrar carreteras”: SEGOB

La Secretaría de Gobernación informó que no existen razones para que organizaciones del campo y del transporte realicen manifestaciones con cierre de carreteras este lunes, postura difundida la noche del domingo mediante un comunicado en el que reiteró que la mayoría de los grupos ha optado “por no movilizarse”.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez señaló que las organizaciones que mantienen la intención de bloquear vías carecen de argumentos.

En el documento se indica que “no hay motivos que justifiquen acciones que afecten a terceros” y se insiste en que las demandas han sido atendidas.

La dependencia federal explicó que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, desde el año pasado se estableció un diálogo con productores y transportistas. Como resultado, se destinaron 3 mil 412 millones de pesos para compensaciones relacionadas con los precios de granos, beneficiando a más de 40 mil 910 productores en distintas regiones del país.

Asimismo, se indicó que los apoyos se han entregado de forma directa y sin restricciones.

En el caso de Sinaloa, la autoridad federal informó que se alcanzaron acuerdos para la próxima cosecha.

También se detalló que existe coordinación con la Guardia Nacional para implementar operativos que reduzcan riesgos de seguridad en carreteras, con el objetivo de proteger a quienes participan en actividades productivas y de transporte.