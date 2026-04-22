Gobierno del estado ha aportado más de 558 millones de pesos adicionales al presupuesto universitario

Autoridades estatales establecieron que ante la paralización de labores en la Universidad de Sonora(Unison) por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), han ido más allá de la obligación legal que tienen en materia de la asignación de presupuesto, al destinar recursos extraordinarios para fortalecer las finanzas de la institución y atender compromisos laborales históricos.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, expresó que es necesario que las autoridades universitarias y el gremio encuentren la ruta de conciliación, donde el gobierno ha mantenido una postura de respeto a la autonomía universitaria, así como apertura permanente para respaldar a la institución en la medida de sus posibilidades.

En ese sentido, hizo énfasis en que más de 40 mil estudiantes se ven afectados por la interrupción de actividades académicas, lo que también repercute en las familias que realizan un esfuerzo considerable para sostener su formación profesional, especialmente quienes provienen de municipios fuera de Hermosillo.

Durante la conferencia de prensa semanal, Durazo Montaño externó que la Universidad de Sonora no puede ser rehén de conflictos recurrentes, al señalar que ninguna institución que enfrenta dos huelgas al año logra desarrollar plenamente su potencial académico, de investigación y docencia en beneficio de la sociedad sonorense.

Reiteró el llamado a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) y a las autoridades universitarias a concluir las negociaciones a la brevedad, privilegiando el acuerdo dentro de la realidad presupuestal que enfrenta tanto la institución como el propio gobierno estatal.

El mandatario reconoció que si bien existen resoluciones judiciales sobre el proceso de la huelga, ello no invalida los derechos ni las necesidades de las y los trabajadores, por lo que se mantienen esfuerzos para mejorar sus condiciones salariales dentro de los límites financieros existentes.

“De acuerdo con las cifras presentadas, entre 2022 y 2026 la administración estatal habrá canalizado alrededor de 558 millones de pesos adicionales a lo establecido en el convenio con la Federación, recursos que han permitido cubrir adeudos como cuotas al Isssteson, Infonavit y mejoras salariales”, expresó.

Durazo Montaño insistió en que la defensa de los derechos laborales debe construirse en la mesa de negociación y no necesariamente a través de paros, al hacer un llamado a la responsabilidad social de todas las partes para alcanzar un acuerdo que permita reanudar las actividades académicas con normalidad.

Por su parte, el secretario de Hacienda estatal, Carlos Hernández explicó que el esquema de financiamiento es bipartito, donde tanto la Federación como el Estado aportan partes iguales, sin embargo, Sonora ha superado ese compromiso año con año, incrementando su contribución para garantizar la operatividad de la universidad.