Prevén temperaturas cálidas en el Estado

Temperaturas cálidas se pronostican para hoy e inicio de la próxima semana, pero se prevé la llegada de un nuevo frente frío para mediados de semana, el cual reforzará las condiciones actuales, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indica que los efectos del frente frío número 34 dejaron de afectar a Sonora y a partir de hoy se espera un ambiente estable, en el cual predominará el ambiente vespertino de cálido a caluroso en gran parte del Estado y el País.

Los cielos serán mayormente despejados y sin probabilidad de lluvias para los siguientes días, con vientos moderados, pero las noches y amaneceres seguirán siendo frescas a frías, principalmente en las localidades del Norte y Oriente del Estado.

Las temperaturas máximas en esta zona serán de hasta 25ºC, con mínimas de 0ºC a 10ºC, mientras que en el Centro, Sur y Noroeste de Sonora, el termómetro andará con valores alrededor de los 30ºC y en algunos municipios podría superar la cifra.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) indica que, de acuerdo al SMN, para los próximos martes 17 y miércoles 18 de febrero, se espera en Sonora la llegada de un nuevo frente frío que no traería consigo muchas variantes y sólo vendría a reforzar las condiciones actuales.