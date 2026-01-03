Realizan aseguramientos de droga, armas y personas mediante operativos en Sonora

Como resultado de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador, Alfonso Durazo Montaño a través de las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, se logró dar un golpe al crimen organizado en la entidad, informó el Gobierno del Estado de Sonora.

Detalló que, a través de estas acciones se logró la detención de 71 personas vinculadas con algún delito, así como el aseguramiento de dos millones 500 mil dosis de distintas drogas, 17 armas de fuego, mil 111 cartuchos y 45 vehículos recuperados con reporte de robo.

El Gabinete de Seguridad apuntó que los operativos coordinados se llevaron a cabo en diferentes municipios de Sonora, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

Indicó que, en estos participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

A través de la coordinación de estas corporaciones se logró la ejecución de 21 cateos, todos positivos; 28 órdenes de aprehensión y se aseguraron 13 máquinas tragamonedas.

Así mismo, aregó que las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Señaló que las acciones efectivas fueron posible gracias al trabajo de inteligencia, operativos y diligencias realizados en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Sáric, Guaymas, Puerto Peñasco, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca y General Plutarco Elías Calles.

El Gabinete de Seguridad expuso que, a través de estos resultados reafirma su compromiso con los sonorenses de continuar trabajando con firmeza en la protección de la población, retirar de circulación drogas y armamento que vulneran la tranquilidad de las familias.