Dos accidentes por volcamiento dejan lesionados en Puerto Peñasco

Dos percances vehiculares tipo volcamiento se registraron en distintos puntos de Puerto Peñasco, Sonora, con un saldo de daños materiales y dos personas lesionadas de manera leve, en hechos ocurridos con aproximadamente cinco horas de diferencia.

El primer incidente ocurrió la noche del 1 de enero, alrededor de las 20:25 horas, en la calle Avento, sección 8, del fraccionamiento Las Conchas.

En el lugar se vio involucrada una cuatrimoto Honda Rancher AT, modelo 2011, color rojo y con placas del estado de Arizona, la cual era conducida por un hombre de 45 años de edad.

De acuerdo con información oficial, el conductor perdió el control del vehículo presuntamente por falta de precaución, lo que provocó que la unidad se volcara y quedara con los neumáticos hacia arriba. El ocupante fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a una clínica particular, donde se reportó fuera de peligro.

Horas más tarde, ya durante la madrugada del 2 de enero, a las 01:40 horas, se reportó otro accidente en el kilómetro 6+100 del libramiento carretero Puerto Peñasco–Caborca.

En este hecho participó un automóvil Nissan 350Z, modelo 2005, color rojo y con placas del estado de California, conducido por un hombre de 35 años.

Se presume que el vehículo circulaba por el libramiento cuando el conductor perdió el control, lo que ocasionó que la unidad derrapara varios metros, saliera de la cinta asfáltica y cayera a un desnivel, dando varias volteretas antes de quedar nuevamente sobre sus ruedas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar al conductor, determinaron que las lesiones no ameritaban traslado hospitalario. El automóvil presentó daños considerables en la carrocería, cristales y neumáticos.

Ambos hechos quedaron asentados en el informe policial correspondiente para el seguimiento legal.