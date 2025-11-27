Reciben pandilleros de El Salvador condenas de hasta 397 años de cárcel

La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que ocho personas vinculadas a la pandilla Barrio 18 fueron sentenciadas por un tribunal especializado en crimen organizado de la capital en resoluciones que corresponden a hechos ocurridos entre 2021 y 2022 y contemplan delitos relacionados con homicidios y otras conductas tipificadas en la legislación penal.

Las condenas más altas se impusieron a cuatro personas identificadas como Pedro Melara Romero, con 397 años de prisión; Wilfredo Mancía, con 180; Esmeralda Beatriz Mendoza, con 115; y Jaqueline Flores, con 100.

El resto recibió penas que oscilan entre 74 y 89 años de cárcel.

Entre los cargos se incluyen privación de la libertad y extorsión a comerciantes informales y pequeños negocios, a quienes se les exigía dinero bajo amenaza directa. La autoridad señaló que estas prácticas formaban parte de las actividades atribuidas al grupo delictivo.

Las sentencias se enmarcan en el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, medida que permite detenciones sin orden judicial previa.

De acuerdo con datos oficiales, más de 90 mil personas han sido detenidas bajo este esquema, aunque miles fueron liberadas tras determinarse su inocencia.