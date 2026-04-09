Redirige Irán navegación en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que las embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz deberán utilizar rutas alternas cercanas a la costa, decisión que se basa en reportes sobre posibles minas en la vía habitual, según un comunicado difundido por la agencia Mehr junto con un mapa de navegación.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que cualquier interrupción en esta ruta es inaceptable y reiteró la exigencia de restablecer el tránsito de forma segura. Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo que la situación debe resolverse sin demoras.

El estrecho, por donde circula una parte significativa del petróleo a nivel mundial, forma parte de un acuerdo de tregua temporal entre Washington y Teherán.

El pacto, mediado por Pakistán, contempla la libre navegación a cambio de la suspensión de ataques y el inicio de negociaciones, sin embargo, ambas partes han interpretado el acuerdo de forma distinta, lo que ha limitado su alcance.

Mientras tanto, Israel mantiene operaciones militares en Líbano, situación que ha generado nuevos episodios de tensión en la región.

Analistas consideran que la tregua vigente responde a condiciones temporales y que no garantiza estabilidad en el corto plazo.