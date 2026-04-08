Refuerza Guardia Nacional proximidad social en Sonora durante Semana Santa

Con operativos en los principales destinos turísticos y puntos de alta afluencia, la Guardia Nacional intensificó en Sonora sus acciones de proximidad social durante el periodo de Semana Santa, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar entornos seguros para familias y visitantes.

Como parte de estas estrategias, se llevaron a cabo actividades del programa “Guardia Nacional Contigo”, orientadas a generar confianza con la ciudadanía y acercar a la población a las funciones de la corporación. Estas dinámicas permitieron conocer al personal, su equipamiento y su labor, además de facilitar la atención directa, recepción de denuncias y apoyo inmediato en campo.

Las acciones se desplegaron en diversos municipios del estado con alta participación ciudadana. El 28 de marzo, en el Palacio de Gobierno de Hermosillo, se registró una afluencia aproximada de 3 mil 200 personas; mientras que el 1 de abril, en la Laguna del Náinari en Cajeme, acudieron cerca de 500 asistentes.

Posteriormente, el 2 de abril, el operativo se realizó en el Malecón de Guaymas, donde participaron alrededor de mil 500 personas. El 4 de abril, en el Centro Ecológico de Hermosillo, se contabilizaron 3 mil 500 visitantes, además de una segunda actividad ese mismo día en el Hotel San Carlos Plaza, con la interacción de aproximadamente 500 turistas.

El 5 de abril, nuevamente en el Centro Ecológico, se mantuvo el contacto directo con la ciudadanía, con una afluencia cercana a 3 mil personas, consolidando la presencia institucional durante los días de mayor movilidad turística.

De manera complementaria, el 30 de marzo se realizaron acciones preventivas en la caseta de cobro CAPUFE No. 152 Hermosillo-Nogales, enfocadas en brindar atención a viajeros y reforzar la seguridad en carretera.

Estas actividades forman parte de una estrategia integral que también incluye el operativo “Héroes Paisano”, dirigido a proteger a connacionales que regresan al país durante temporadas vacacionales, fortaleciendo la vigilancia en rutas de alta circulación.

Con ello, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de mantener una presencia cercana, preventiva y coordinada con la ciudadanía, contribuyendo a que la temporada vacacional en Sonora transcurra con mayor tranquilidad y confianza.