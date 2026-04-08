Invertirán más de 4 mil 500 millones de pesos para garantizar agua en Sonora

Con una proyección de inversión superior a los cuatro mil 500 millones de pesos para un paquete de obras de infraestructura hidráulica se busca garantizar el abasto de agua, fortalecer sistemas de riegoy mejorar el saneamiento en diversos municipios.

Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño precisó que estos recursos están contemplados para ejercerse entre 2026 y 2027, dentro del periodo de la actual administración, con proyectos estratégicos que impactarán tanto zonas urbanas como rurales, particularmente en Hermosillo, Nogales, Ures y Nacozari.

Manifestó que entre las acciones prioritarias destacó el fortalecimiento de la presa El Molinito, infraestructura que presenta una debilidad estructural desde su origen, por lo que será intervenida para mejorar su capacidad y seguridad, además de beneficiar a comunidades y ejidos aledaños.

Durazo Montaño añadió que en el municipio de Ures se contempla la perforación de pozos, así como la tecnificación de mil 500 hectáreas en la unidad de riego, lo que permitirá optimizar el uso del agua en actividades agrícolas y fortalecer la productividad del campo.

En el caso de Nacozari, el Ejecutivo estatal anunció la conclusión de una presa inconclusa, lo que permitirá ampliar la capacidad de almacenamiento y mejorar el suministro de agua para la región.

Asimismo, señaló que con el respaldo de Grupo México se realizó una intervención de 50 millones de pesos en proyectos hidráulicos, sumando esfuerzos entre sector público y privado para atender necesidades prioritarias en materia de agua.

Explicó que el plan integral también contempla beneficios para municipios como Huatabampo, Empalmey Nogales, donde se desarrollarán acciones orientadas a mejorar tanto el abastecimiento como la infraestructura hidráulica existente.

Por su parte, el secretario de Hacienda estatal, Carlos Hernández añadió que, como parte de una estrategia de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), se lograron recursos por 167 millones de pesos.

Estos serán destinados a mejorar las plantas de tratamiento, así como la rehabilitación de conectores y estaciones de bombeo en Nogales, fortaleciendo el sistema de drenaje y agua potable en esa frontera.