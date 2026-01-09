Quintana Roo cerró 2025 con más de 20 millones de turistas: Sedetur

El primer sábado de 2026 se registraron 770 operaciones aéreas en los cuatro aeropuertos

El Caribe Mexicano inició el año 2026 con cifras sólidas en materia turística, consolidándose una vez más como uno de los destinos más visitados a nivel internacional, informó Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo, al destacar que durante la semana de transición entre 2025 y 2026 se registró una intensa actividad turística, impulsada por el periodo vacacional de invierno.

En el balance de la temporada invernal de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), adelantó que Quintana Roo superará el millón de visitantes, luego de que, al cierre de diciembre, destinos como Cancún, Riviera Maya y Tulum ya rozaban esa cifra, con un crecimiento incluso respecto a años previos. Asimismo, confirmó que 2025 cerró con más de 20 millones de turistas, un resultado positivo para la economía estatal y para las familias que dependen directa e indirectamente del sector turístico.

Estos datos todavía son preliminares, pues falta el cierre de la temporada invernal y hacer el concentrado de los 12 meses de 2025.

“Logramos el día sábado, primer sábado del año, 770 operaciones aéreas en nuestros cuatro aeropuertos internacionales, es decir, nos quedamos a una operación de volver a alcanzar y superar el récord histórico y ya registran muchos de los destinos del Caribe Mexicano ocupaciones por encima del 90 por ciento”, celebró.

De acuerdo con el funcionario, tan sólo en la última semana se contabilizó la llegada de más de 595 mil turistas a los distintos destinos del estado, lo que refleja la fuerte demanda de la entidad

En cuanto a la ocupación hotelera, especificó que los destinos que ya superan 90 por ciento son Isla Mujeres y Cozumel; mientras que Cancún, Costa Mujeres, Puerto Morelos y la Riviera Maya se mantienen con ocupaciones cercanas al 90 por ciento, entre 88 y 89, y Tulum registra un 83 por ciento, cifra que confirma su recuperación y fortaleza como destino turístico internacional.

“Había quienes decían que Tulum tardaría más en recuperarse, pero hoy vemos que no es así, se mantiene con buenas ocupaciones”, subrayó, luego de que ese destino pasara meses complicados en septiembre y octubre.

Añadió que las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno, encabezadas por la gobernadora Mara Lezama, han permitido generar un entorno más propicio para el turismo, con mejores condiciones de infraestructura, servicios y experiencias para los visitantes.

Otro de los rubros destacados fue la industria de cruceros, que en 2025 registró el mejor año en la historia de Quintana Roo, tanto en número de arribos como de cruceristas; tan solo en diciembre más de 230 cruceros atracaron en los puertos de Cozumel y Mahahual, fortaleciendo la diversificación del producto turístico del estado.

De cara a 2026, Bernardo Cueto adelantó que se continuará impulsando el nuevo modelo de desarrollo turístico, enfocado no sólo en romper récords, sino en traducir ese crecimiento en prosperidad compartida y mejor calidad de vida para la población.

“Quintana Roo se mantiene entre los estados con mayor generación de empleo, inversión extranjera directa y crecimiento económico, incluso en un contexto nacional complejo”, afirmó.

Entre los retos y oportunidades para este año destacan la promoción internacional, la presencia en ferias turísticas y la preparación para un verano que se busca supere al de 2025, a lo que se suma la expectativa por el Mundial de Fútbol.