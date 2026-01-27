Reporta Venezuela liberación de 808 presos políticos

El gobierno interino de Venezuela informó la liberación de 808 personas consideradas presos políticos, cifra que fue cuestionada por la organización no gubernamental Foro Penal, la cual reportó únicamente 383 casos confirmados.

La diferencia en los datos fue expuesta este lunes.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró en una transmisión de la televisión estatal que el proceso de liberación comenzó antes de diciembre de 2025 y que el registro oficial alcanza las 808 personas excarceladas. El funcionario rechazó los conteos presentados por organizaciones civiles y sostuvo que estas no cuentan con acceso a los listados oficiales del sistema penitenciario.

Días antes, la administración encabezada por Delcy Rodríguez había presentado un balance distinto, en el que se señalaban 626 liberaciones desde el último mes del año pasado.

La ausencia de un cronograma público y de nombres de las personas liberadas ha limitado la posibilidad de una revisión independiente del proceso anunciado por las autoridades.

Foro Penal, organización que brinda defensa legal a personas detenidas por causas políticas, informó que sus registros documentan 383 liberaciones desde diciembre.

Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, explicó que 266 de estos casos ocurrieron a partir del 8 de enero de 2026, fecha en la que el gobierno interino anunció el plan de pacificación nacional tras los hechos políticos del 3 de enero. Entre los liberados se encuentran ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses.

Mientras continúan los anuncios oficiales, familiares de personas detenidas mantienen vigilias en centros penitenciarios como Tocuyito, Yare y El Helicoide.

Organizaciones civiles señalan que, pese a las liberaciones recientes, aún permanecen bajo custodia personas detenidas durante las protestas posteriores a los comicios de 2024.