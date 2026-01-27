Se quedarán las camionetas blindadas en el PJF

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que está dispuesto a utilizar transporte público, incluido el Metro, como parte de los lineamientos de austeridad establecidos en su gestión, esto luego de la polémica generada por la compra de camionetas blindadas destinadas inicialmente a ministras y ministros del Pleno.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, Aguilar Ortiz señaló que, tras un diálogo interno, se tomó la decisión de que las y los ministros no utilizarán las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee cuya adquisición se confirmó la semana pasada.

Indicó que no existe, hasta el momento, información que advierta riesgos de seguridad para los integrantes del Pleno que justifiquen su uso.

El presidente de la SCJN explicó que las unidades serán destinadas a magistrados y jueces, principalmente de materia penal, que enfrentan condiciones de mayor riesgo derivadas de su labor.

Detalló que la decisión se tomó en conjunto con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que el Poder Judicial requiere este tipo de vehículos para personal jurisdiccional en situaciones específicas.

Aguilar Ortiz también precisó que el costo aproximado de cada vehículo fue de 2.4 millones de pesos, y desmintió versiones que señalaban un precio superior o que las unidades hubieran sido emplacadas en el estado de Morelos.

En la misma conferencia, se aclaró que la compra de vehículos por parte de ministros en retiro, ocurrida en una integración anterior de la Corte, se realizó conforme a un acuerdo plenario y mediante avalúo interno, descartando que se tratara de un acto irregular.

Finalmente, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, presentó cifras que estiman un ahorro cercano a mil millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación, derivado de la adquisición de vehículos propios en lugar de la renta del parque vehicular.