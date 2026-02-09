Responderá Rusia a cualquier ataque directo de Europa

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que una agresión directa de potencias europeas contra territorio ruso provocaría una respuesta militar de gran escala.

Durante una entrevista con la cadena NTV, señaló que en ese escenario Moscú dejaría atrás el concepto de “operación militar especial” para pasar a un conflicto de carácter total, conforme a su doctrina militar.

Lavrov afirmó que Rusia no se limitaría en el uso de sus capacidades si Europa concreta lo que calificó como amenazas. Indicó que su país no busca ampliar el conflicto más allá de Ucrania y sostuvo que las acciones militares rusas se concentran en los territorios anexados en el este ucraniano desde 2022.

También reiteró que “no existe interés en un enfrentamiento directo” con el resto del continente.

Desde la perspectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de gobiernos europeos, la interpretación es distinta.

Autoridades de la OTAN han señalado que el fortalecimiento militar en Europa del Este tiene un carácter defensivo y busca prevenir una agresión.

El secretario general de la alianza, Mark Rutte, ha reiterado que el objetivo es “proteger el territorio de los países miembros”.

La OTAN prevé el despliegue de capacidades de largo alcance en Alemania a partir de 2026, como respuesta a la modernización del arsenal ruso.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha señalado que Europa “debe prepararse para escenarios de autodefensa”, aunque Berlín sostiene que el despliegue de misiles estadounidenses es una medida de disuasión y no una acción ofensiva.

La tensión se ha incrementado con el inicio del despliegue de misiles de largo alcance de Estados Unidos en territorio alemán, acordado en la cumbre de la OTAN de 2024, tras la ruptura del Tratado INF.

Para Rusia, esta acción representa una “amenaza directa”, mientras que la Unión Europea la considera una respuesta a la presencia de sistemas misilísticos rusos en Kaliningrado.

Aunque el lenguaje empleado por Lavrov ha generado preocupación, se mantienen canales de comunicación militar de bajo perfil para evitar incidentes.