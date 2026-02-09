Envía México más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El Gobierno de México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba mediante dos buques de la Armada de México, como parte de una operación coordinada por dependencias federales que incluye alimentos y artículos de primera necesidad destinados a la población civil del país caribeño.

Los insumos procedentes de la Región Naval Central fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Veracruz, desde donde se realizó el embarque.

El buque Papaloapan transporta alrededor de 536 toneladas de productos como leche líquida, alimentos cárnicos, frijol, arroz, atún, sardina, galletas, aceite vegetal y artículos de higiene personal.

De manera paralela, el buque Isla Holbox fue cargado con poco más de 277 toneladas de leche en polvo con el mismo propósito humanitario. El Papaloapan zarpó del puerto de Veracruz a las 8 de la mañana del domingo, mientras que el Isla Holbox partió al mediodía.

Se prevé que ambas embarcaciones arriben a su destino en un plazo aproximado de cuatro días.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que aún están pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol. La dependencia señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional que México ha mantenido en meses recientes, con apoyos enviados a distintos países afectados por incendios, inundaciones y otros desastres naturales.

El envío ocurre en un panorama de crisis energética que atraviesa Cuba.

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente un desabastecimiento de combustible y anunció la preparación de un plan de emergencia.