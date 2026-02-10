Sonora refuerza vacunación contra sarampión ante brote nacional

Sonora es la octava entidad con más casos de sarampión acumulados en México entre 2025 y 2026, al contabilizar 133 confirmaciones y al menos una defunción, por lo que autoridades de salud en Sonora han reforzado la campaña de vacunación para evitar un incremento.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026, hasta el 6 de febrero, Sonora registra 20 casos confirmados acumulados en lo que va del año, de un total de dos mil 143 casos y dos defunciones reportadas a nivel nacional.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud en Sonora recordó que el primer esquema de vacunación contra el sarampión se aplica a partir de los 12 meses de edad, y que, en el caso de jóvenes y adultos, recibir una dosis adicional no representa ningún riesgo.

Datos de la dependencia de salud estatal exhiben que durante el periodo del 1 de enero al 4 de febrero de 2026 se han aplicado 20 mil 399 dosis de vacunas triple viral (SRP) y doble viral (SR) que protegen contra el sarampión.

“Si somos jóvenes o adultos hasta los 49 años y no estamos seguros, no nos acordamos si nos aplicaron la vacuna o no tenemos la cartilla, hay que acudir y aplicarnos la vacuna”, explicó Universo Ortiz Arballo, director de Inteligencia e Información en Salud.

Como medida preventiva, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Universidad de Sonora (Unison) inició una campaña de vacunación abierta al público en general a partir de este lunes 9 de febrero en Hermosillo, la cual se extenderá hasta el 13 de febrero en los distintos campus universitarios del estado.

Al respecto, Eleazar Isaías Cervantes García, auxiliar en enfermería general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), clínica 17, detalló que, además de la vacuna contra sarampión-rubéola, también se están aplicando contra influenza, Covid-19, tétanos, neumococo, así como células Vero para la prevención de la rabia, esta última dirigida a estudiantes de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista.

“Es muy importante la vacunación, ya que con ello tratamos de reducir el brote nacional de sarampión y rubéola”, subrayó el personal de salud.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la entidad, dio a conocer que en los planteles educativos de todos los niveles se llevan a cabo medidas de prevención como la difusión de información sobre la enfermedad, detección oportuna y reducción de contagios.

Froylan Gámez Gamboa dijo que se mantiene coordinación con la Secretaría de Salud para aplicar los protocolos correspondientes por si se detectan casos positivos en las escuelas del territorio sonorense.

Jornadas de vacunación en campus Unison

Hermosillo: 10 de febrero, de 8:00 a 14:00 horas

Santa Ana: 10 y 11 de febrero, de 8:00 a 18:00 horas

Caborca, Nogales, Cajeme y Navojoa: del 9 al 13 de febrero, de 8:00 a 18:00 horas

Asimismo, la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de manera permanente en todas las unidades de salud del estado, como IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e IMSS-Bienestar.

¿Dónde aplican la vacuna contra el sarampión en Hermosillo?