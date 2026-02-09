Rickettsiosis cobra tres vidas en Sonora en lo que va de este año

La rickettsiosis en Sonora, ha provocado la muerte de tres personas en lo que va del presente año de acuerdo con el Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud estatal.

El reporte indica que las defunciones corresponden a dos hombres y una mujer, registradas en los municipios de Hermosillo y Guaymas, mientras que hasta la Semana Epidemiológica 03 se han confirmado nueve casos de la enfermedad en la entidad, luego de analizarse 64 casos sospechosos.

Según el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Rickettsiosis, Sonora reporta una incidencia de 0.1 casos por cada 100 mil habitantes esa cifra es superior al promedio nacional, que se mantiene en 0.0.

Las autoridades sanitarias señalaron que Guaymas concentra el mayor número de casosconfirmados, seguido de municipios como Etchojoa, Puerto Peñasco, Caborca y Hermosillo, lo que ha motivado el despliegue de acciones preventivas y de atención médica oportuna para evitar mayores complicaciones.

Cabe mencionar que la rickettsiosis se transmite por la mordedura de garrapatas, la cual no provoca dolor, por lo que suele pasar desapercibida.

El riesgo de muerte aumenta considerablemente cuando el tratamiento no se inicia dentro de los primeros cinco días tras la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, erupciones en la piel, dolores musculares, náuseas, vómito y malestar general.

La Secretaría de Salud en Sonora, destacó la importancia de que los pacientes informen al personal médico sobre la convivencia con mascotas, especialmente perros, así como la presencia de garrapatas en el entorno del hogar, ya que este dato resulta clave para lograr un diagnóstico oportuno.

Como parte de las medidas preventivas, se recomendó revisar y bañar periódicamente a las mascotas, mantener el patio limpio, cortar el zacate, eliminar maleza, madera acumulada, llantas u objetos en desuso, además de fumigar viviendas y evitar que los animales deambulen libremente en la vía pública.

En ese sentido, reiteró que la rickettsiosis es una enfermedad prevenible mediante la tenencia responsable de mascotas y el mantenimiento de espacios limpios, por lo que exhortó a la población a no bajar la guardia y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante cualquier síntoma sospechoso.