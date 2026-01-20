Sader confirma pagos del precio de garantía del trigo en Sonora ciclo 2024-2025

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aseguró que mantiene los apoyos al sector agropecuario en Sonora, particularmente en lo referente al precio de garantía del trigo correspondiente al ciclo 2024-2025.

Al respecto, Saúl Delgado Escalante, jefe del programa de Fomento Agropecuario de la dependencia federal en la entidad, destacó que, como parte del compromiso institucional del Gobierno Federal, se continúa trabajando para que los productores de Sonora cuenten con mejores condiciones económicas, a través de programas en ejecución que buscan fortalecer la actividad agrícola en el estado.

Adelantó que hasta el momento se ha logrado un avance de 71.8 millones de pesos en pagos del precio de garantía del trigo, recursos que ya han sido dispersados a productores beneficiarios de diferentes regiones agrícolas de Sonora.

Añadió que durante los próximos días, específicamente en la siguiente semana, se contempla la realización de un nuevo pago por un monto aproximado de 50 millones de pesos, con el cual se espera beneficiar a alrededor de 300 productores adicionales.

El jefe del programa de Fomento Agropecuario subrayó que el objetivo institucional es concluir con la totalidad de la derrama económica antes de que finalice el mes de marzo, la cual contempla una inversión global cercana a los 400 millones de pesos destinados al apoyo de los productores de trigo en Sonora.

“Este proyecto tiene un impacto social relevante, ya que se estima que alrededor de tres mil familias sonorenses se verán beneficiadas de manera directa, lo que representa un respaldo significativo para el sector agropecuario y para la economía regional“, señaló.

Delgado Escalante reconoció también la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, destacando la gestión realizada por las autoridades estatales y, en particular, por el gobernador de Sonora, quien fue un actor clave para que este apoyo pudiera concretarse en beneficio de los productores.

Reiteró el compromiso de la Secretaría de Agricultura para atender de manera cercana a las y los productores, invitándolos a acercarse a las oficinas, Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y distritos correspondientes, donde podrán recibir información detallada sobre trámites y resolver cualquier inquietud relacionada con el sector agropecuario.

Recordó que este programa es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, con el objetivo de brindar certidumbre económica y respaldo institucional a las y los productores de trigo en el estado.