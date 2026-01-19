Decretan estado de sitio en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio por un periodo de 30 días en todo el país, luego de una serie de motines en centros penitenciarios que derivaron en hechos de violencia contra elementos de la Policía Nacional Civil.

Los incidentes dejaron un saldo de ocho personas fallecidas y varios heridos, según información oficial.

El anuncio fue realizado mediante un mensaje a la nación, una vez que las autoridades confirmaron la liberación de todos los guardias penitenciarios que habían sido tomados como rehenes por personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el Gobierno guatemalteco, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de las prisiones involucradas tras operativos coordinados.

Arévalo señaló que el estado de sitio tiene como objetivo “garantizar la seguridad de la población y permitir el uso de la fuerza del Estado, a través de la policía y el Ejército, para enfrentar a estructuras criminales, entre ellas pandillas y maras”.

El mandatario precisó que la medida se enfocará en el combate al crimen organizado y “no modificará las actividades cotidianas, la operación de instituciones públicas y privadas ni la movilidad de la población”.

Los disturbios iniciaron el sábado, cuando reclusos amotinados tomaron a 46 rehenes en tres cárceles ubicadas en la periferia de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades atribuyeron los hechos a integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes exigían privilegios.

El domingo, tras la detención de su presunto líder, Aldo Duppie, alias “El Lobo”, se registraron ataques contra agentes policiales en distintos puntos del área metropolitana, con un saldo de siete policías fallecidos y diez heridos, además de un integrante de la pandilla muerto.

El Ministerio de Gobernación informó que las cárceles Renovación 1, Sector 11 del Preventivo Z18 y el Centro de Detención Fraijanes II ya se encuentran bajo control del Estado. Asimismo, se indicó que la suspensión de clases anunciada por la Secretaría de Educación se limitará únicamente al lunes siguiente a los hechos.