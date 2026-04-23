Tulum, entre las zonas arqueológicas que reforzarán su vigilancia

El reciente hecho trágico ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacan ha generado que el gobierno federal refuerce la seguridad en los diferentes sitios que resguardan vestigios, principalmente los más concurridos, como Tulum, que es el tercer lugar de este tipo más visitado a nivel nacional.

Durante la Conferencia del Pueblo de este martes 21 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se prevé incrementar la vigilancia en diversas zonas arqueológicas, como parte de una estrategia preventiva tras lo sucedido en el Estado de México.

Entre los sitios considerados destaca Tulum, una de las tres ciudades amuralladas de México y una de las zonas arqueológicas más visitadas del país, únicamente tras Teotihuacán y Chichén Itzá, en Yucatán.

Sin embargo, en una visita realizada este día al sitio de monumentos mayas se pudo comprobar que en este punto aún no hay un despliegue mayor de las Fuerzas Armadas, encargadas de brindar vigilancia a la zona.

Juan Manuel Ochoa, encargado de la administración de la zona arqueológica de Tulum, reconoció que el tema ya está siendo analizado, aunque precisó que no se trata de una medida que pueda implementarse de manera inmediata.

“Debido al trágico hecho que aconteció en Teotihuacan es algo que eventualmente se tiene que ir considerando”, señaló.

Asimismo, explicó que actualmente se encuentran en fase de evaluación de las posibles acciones a tomar. “Por ahora tengo entendido que se está evaluando el fortalecer la seguridad, como es lógico. Pero como todo proceso, no es tan inmediato”, agregó.

Aunque aún no se han detallado las medidas específicas, se espera que el refuerzo incluya mayor presencia de personal de vigilancia, mejoras en los sistemas de control de acceso y una coordinación más estrecha con cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno.

El objetivo, señalaron autoridades, es garantizar la seguridad de los visitantes sin afectar la experiencia turística ni la conservación del sitio, en un contexto donde la prevención se vuelve clave para evitar incidentes similares.