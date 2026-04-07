Se registraron bloqueos de transportistas y productores en 11 estados

Transportistas y productores del campo realizaron bloqueos parciales y totales en al menos 11 estados del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación.

Las movilizaciones forman parte de un paro nacional que inició este lunes y que contempla acciones en carreteras federales y estatales.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que se ha mantenido comunicación con los grupos participantes y señaló que las demandas han sido atendidas.

La encargada de la política interna indicó que los acuerdos avanzan conforme a los procesos establecidos y reiteró el llamado a “evitar afectaciones a terceros y a no interrumpir el tránsito en vías clave para la actividad económica”.

La funcionaria explicó que el gobierno federal ha sostenido 27 reuniones con representantes del sector transporte y del campo desde octubre del año pasado. En estos encuentros se estableció una agenda que incluye temas como apoyos a precios, financiamiento, comercialización, programas de acopio e impulso a proyectos productivos.

Según los datos oficiales, en las movilizaciones participan 575 personas con el uso de 161 vehículos para realizar cierres en distintos puntos.

Aunque inicialmente se preveían acciones en 20 entidades, los bloqueos se concentran en estados comoBaja California, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí.

En el caso de la Ciudad de México, los manifestantes optaron por no bloquear vialidades y en su lugar tomaron casetas para permitir el paso libre de vehículos, con el objetivo de no afectar a personas en tránsito.

La Secretaría de Gobernación reiteró su “disposición al diálogo” con las organizaciones involucradas para dar seguimiento a sus planteamientos.