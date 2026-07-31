Se registró un sismo de 4.0 en Puerto Peñasco

La ciudad sonorense se ubica en una zona de constante actividad sísmica.

Un sismo de magnitud 4.0 fue registrado frente a las costas de Puerto Peñasco, en el Golfo de California. En ese sentido, no se reportaran daños materiales ni personas lesionadas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. El Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 107 kilómetros al sur del municipio.

El evento se suma a otros dos movimientos telúricos detectados durante el mes de julio en la misma región marítima. El primero alcanzó una magnitud de 4.4 y el segundo fue de 3.5, ambos registrados el 22 de julio en distintos puntos cercanos a Puerto Peñasco.

De acuerdo con el registro del Servicio Sismológico Nacional, entre enero y el 30 de julio de 2026 se han documentado 22 sismos en las cercanías de la ciudad costera. Protección Civil recordó que Puerto Peñasco se encuentra dentro de una zona con actividad sísmica, por lo que recomendó a la población mantenerse informada.