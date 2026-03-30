Sonora abrirá cinco nuevos Centros de Atención al Neurodesarrollo para beneficiar a 9 mil personas

La Secretaría de Salud en Sonora abrirá cinco nuevos Centros de Atención al Neurodesarrollo en Sonora, para expandir este apoyo a por lo menos 9 mil personas, afirmó Natalia Navarro Laguna, directora de Atención al Neurodesarrollo.
“Tenemos listos para aperturar este año nuevos Centros de Atención al Neurodesarrollo en Caborca, Cananea, Cajeme, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco; también estamos abriendo turno vespertino en Empalme y Navojoa”, detalló.
Con estas acciones, explicó, se pasará a contar con nueve centros en funcionamiento durante 2026, junto a los que ya existen en Hermosillo, Empalme, Navojoa y Nogales.
“La meta es alcanzar un total de 11 centros antes de que concluya la administración en 2027, y poder seguir creciendo.
“Este un modelo que ha garantizado la cobertura, porque en vez de tener un solo centro grande en la capital, creamos pequeños centros mucho más cerca de los ciudadanos, y es algo que no existe en ningún otro Estado de la República”, afirmó.
Navarro Laguna destacó que actualmente estos espacios brindan atención a alrededor de 2 mil personas, pero el objetivo es ampliar la cobertura hasta llegar a 9 mil beneficiarios.
Recordó que los Centros permiten a las familias tener, de manera gratuita, diversos servicios como detección y diagnóstico de autismo, evaluación neuropsicológica, emisión de certificado de discapacidad y terapias de lenguaje, cognitivas, sensoriomotora, conductual, entre otras.