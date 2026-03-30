Ya es oficial: CFE bajará los precios del recibo de la luz a partir de abril por el subsidio de verano

El Gobierno de Sonora y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han confirmado que el subsidio de verano 2026 está a punto de comenzar.

Debido a las condiciones climáticas extremas de la región, Sonora es el primer estado en recibir este beneficio, permitiendo que las familias enciendan sus sistemas de refrigeración con un costo menor.

Para este 2026, el esquema tarifario especial operará durante siete meses consecutivos:

Inicio oficial: 1 de abril de 2026.

1 de abril de 2026. Fin del periodo: 31 de octubre de 2026.

31 de octubre de 2026. Aviso importante: El descuento aparece en tu recibo dependiendo de tu periodo de facturación. Si tu recibo llega a mediados de mes, el subsidio se verá reflejado a partir de esa fecha.

¿Cómo bajará el precio de mi recibo? (Tarifa 1F)

Con la aplicación del subsidio, los rangos de consumo se vuelven mucho más amplios y económicos. Aquí te detallamos los costos aproximados por kilowatt-hora (kWh):

Consumo Básico (de 1 a 2,400 kWh): Se paga aproximadamente $0.81 por cada kWh.

Se paga aproximadamente por cada kWh. Consumo Intermedio (de 2,401 a 5,000 kWh): El costo es de aproximadamente $1.00 por cada kWh.

El costo es de aproximadamente por cada kWh. Consumo Excedente (más de 5,000 kWh): El costo aumenta considerablemente, por lo que se recomienda no sobrepasar este límite.

Fuera del subsidio (en invierno), el rango de consumo barato es mucho más pequeño, lo que causa que los recibos suban de precio rápidamente si se usan dispositivos de alto consumo.

Estados beneficiados con el subsidio de verano 2026

El apoyo de la CFE no es exclusivo de Sonora; se aplica en las entidades donde la temperatura media en verano es de al menos 30 °C o 33 °C (dependiendo de la tarifa). Estos son los estados participantes:

Noroeste y Norte: * Baja California y Baja California Sur Sinaloa Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas

* Baja California y Baja California Sur Occidente y Centro: * Nayarit Colima San Luis Potosí Morelos

* Nayarit Sur y Sureste: * Veracruz Tabasco Chiapas Guerrero Oaxaca Campeche Yucatán Quintana Roo

* Veracruz

Aunque todos estos estados reciben el subsidio, Sonora es el único que inicia el 1 de abril. Para la gran mayoría del resto del país, el descuento comienza a aplicarse oficialmente a partir del 1 de mayo.

Recomendaciones para cuidar tu bolsillo