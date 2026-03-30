Ya es oficial: CFE bajará los precios del recibo de la luz a partir de abril por el subsidio de verano

El Gobierno de Sonora y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han confirmado que el subsidio de verano 2026 está a punto de comenzar.
Debido a las condiciones climáticas extremas de la región, Sonora es el primer estado en recibir este beneficio, permitiendo que las familias enciendan sus sistemas de refrigeración con un costo menor.
Para este 2026, el esquema tarifario especial operará durante siete meses consecutivos:
- Inicio oficial: 1 de abril de 2026.
- Fin del periodo: 31 de octubre de 2026.
- Aviso importante: El descuento aparece en tu recibo dependiendo de tu periodo de facturación. Si tu recibo llega a mediados de mes, el subsidio se verá reflejado a partir de esa fecha.
¿Cómo bajará el precio de mi recibo? (Tarifa 1F)
Con la aplicación del subsidio, los rangos de consumo se vuelven mucho más amplios y económicos. Aquí te detallamos los costos aproximados por kilowatt-hora (kWh):
- Consumo Básico (de 1 a 2,400 kWh): Se paga aproximadamente $0.81por cada kWh.
- Consumo Intermedio (de 2,401 a 5,000 kWh): El costo es de aproximadamente $1.00 por cada kWh.
- Consumo Excedente (más de 5,000 kWh): El costo aumenta considerablemente, por lo que se recomienda no sobrepasar este límite.
Fuera del subsidio (en invierno), el rango de consumo barato es mucho más pequeño, lo que causa que los recibos suban de precio rápidamente si se usan dispositivos de alto consumo.
Estados beneficiados con el subsidio de verano 2026
El apoyo de la CFE no es exclusivo de Sonora; se aplica en las entidades donde la temperatura media en verano es de al menos 30 °C o 33 °C (dependiendo de la tarifa). Estos son los estados participantes:
- Noroeste y Norte: * Baja California y Baja California Sur
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Occidente y Centro: * Nayarit
- Colima
- San Luis Potosí
- Morelos
- Sur y Sureste: * Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Guerrero
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Aunque todos estos estados reciben el subsidio, Sonora es el único que inicia el 1 de abril. Para la gran mayoría del resto del país, el descuento comienza a aplicarse oficialmente a partir del 1 de mayo.
Recomendaciones para cuidar tu bolsillo
- Revisa tu medidor: Asegúrate de que tu consumo promedio mensual no supere los 2,500 kWh a lo largo del año, para evitar caer en la Tarifa DAC(Doméstica de Alto Consumo), la cual no cuenta con apoyos gubernamentales.
- Mantenimiento: Aprovecha estos días previos al calor intenso para dar mantenimiento a tus aires acondicionados; un equipo sucio puede consumir hasta un 30% más de energía.
- Apoyo automático: No necesitas realizar trámites adicionales. El beneficio se aplica de forma automática a todos los usuarios domésticos en los 72 municipios de Sonora.