Sonora aumenta frecuencias aéreas e incorpora nueva ruta

Como parte de una estrategia para escalar la conectividad aérea y dar nuevo impulso a la economía regional, el Gobierno de Sonora anunció una expansión significativa en su red de vuelos comerciales.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que Transportes Aéreos Regionales (TAR México) incorporará una nueva ruta y aumentará frecuencias en destinos estratégicos del norte del país.

Durazo detalló que el acuerdo con la aerolínea representa una inversión clave para dinamizar el turismo nacional y facilitar el movimiento empresarial entre ciudades con creciente actividad económica.

A partir de diciembre, TAR operará un vuelo con escala Xpress desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo hacia Mazatlán, con cinco frecuencias semanales.

El mandatario subrayó que esta expansión refuerza el objetivo de posicionar a Sonora como un nodo logístico relevante en el noroeste, aprovechando su ubicación y el auge de sectores productivos que requieren enlaces eficientes con otras regiones del país.

Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo, anunció además que la ruta Hermosillo-Ciudad Juárez aumentará su operación en 25 por ciento, lo que permitirá ofrecer cinco mil 400 asientos adicionales al mes y alcanzar diez frecuencias semanales.

Estas medidas, dijo, fortalecerán la competitividad del destino y permitirán atender la alta demanda proyectada para los próximos meses.