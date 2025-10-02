Sonora es líder exportador del agro en frontera Norte por estrategias implementadas: Gobernador Durazo

Sonora se ubica en el primer lugar de los estados de la frontera Norte con mayor registro de exportaciones agropecuarias durante el segundo trimestre de 2025, con 857.9 millones de dólares, resultado de la estrategia que se ha implementado en materia de crecimiento económico, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Informó que el Estado también sobresale en el top 10 nacional de las entidades que reportaron más actividad de exportación total, de acuerdo con cifras del indicador de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa que promueve el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mandatario estatal resaltó que, además, en el segundo trimestre de este año, Sonora se ubicó en el segundo lugar de las entidades con mayor exportación en el subsector de agricultura, registrando 782.5 millones de dólares de mercancía exportada en este rubro.

Detalló que Sonora incrementó sus exportaciones totales en 525 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, al tener un acumulado de 7 mil 519 millones de dólares, comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 6 mil 994 millones de dólares.