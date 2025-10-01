Dan cuatro años de prisión a persona de Caborca por transportar arma

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora obtuvo sentencia condenatoria, en contra de una persona, por el delito de transporte de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Con la finalidad de esclarecer hechos denunciados, elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron a inmediaciones de la Carretera Internacional México 02, kilómetro 120+300, tramo Caborca-Sonoyta, en Caborca, Sonora.

Al llegar al lugar, los elementos policiacos detuvieron la marcha de un vehículo para realizar una revisión, en la que lograron la detención de César “L”, luego de asegurarle el vehículo, un arma de fuego tipo pistola, dos cartuchos para arma de fuego y un cargador útil al calibre.

César “L” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora, quien, tras realizar diversas diligencias, aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de cuatro años de prisión y una multa en contra del imputado.