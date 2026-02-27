Sonora implementará 26 arcos carreteros y cámaras de videovigilancia con inversión de 227 millones

Tras la aprobación del financiamiento de los dos primeros proyectos enfocados en fortalecer la seguridad pública en Sonora mediante tecnología inteligente, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad del Estado de Sonora (Ficoseg), el coordinador estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) anunció que próximamente iniciará su implementación.

Ha sido un proceso bastante largo en el que hemos venido trabajando para poder presentar estos proyectos y, una vez que han sido aprobados por el comité pues vamos a empezar a implementarlo en lo conducente Declaró Benjamín González Caballero

Expuso que, como se ha mencionado, fueron aprobados dos proyectos, uno referente a la implementación de cámaras de videovigilancia en Hermosillo por parte del Municipio de Hermosillo, y el segundo, sobre la implementación de 26 Arcos Carreteros en Sonora, orientados a la detección de vehículos que se trasladan en las principales vías del estado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sobre el proyecto de implementación de cámaras de videovigilancia, apuntó que este responde a una coordinación entre el Municipio de Hermosillo y la SSPC, a través del C5i para poder ubicar los puntos de monitoreo en los lugares con mayor relevancia y que por diversos motivos, como el crecimiento de la mancha urbana, no están cubiertos en su totalidad.

“Hubo un trabajo coordinado con el municipio para poder colocarlas en diferentes puntos”, expuso el funcionario.

Así mismo, sobre los 26 Arcos Carreteros a implementarse en la entidad, señaló que estos se sumarán a los ya existentes para así contar con un total de 52, concentrándose la implementación de estos en el tramo de la carretera de Nogales a Guaymas, así como en las salidas de este último, en el tramo de Santa Ana a Caborca, de Caborca a Sonoyta, de Sonoyta a Puerto Peñasco y de Sonoyta a San Luis Río Colorado.

González Caballero explicó que estos arcos cumplen la finalidad de contar con un monitoreo en tiempo real de vehículos en Sonora que circulan por el estado y que, en caso de ser necesario por alguna situación de seguridad, se pueda proporcionar información a las autoridades correspondientes.

Para finalizar, el coordinador estatal del C5i recordó que para este proyecto de vigilancia en carreteras de Sonora, la inversión fue de 227 millones de pesos aprobados por el comité.