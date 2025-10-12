Tiene Presencia CEDO en el Congreso Mundial de la Naturaleza que se lleva a cabo en Emiratos Árabes

La directora ejecutiva del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO), Nélida Barajas Acosta, participa en el Congreso Mundial de la Naturaleza que organiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 9 al 15 de octubre. Este congreso, que se realiza cada cuatro años, reúne a gobiernos, comunidades indígenas, expertos y organizaciones de todo el mundo para discutir y definir las principales prioridades en materia de conservación ambiental.

Como representante de CEDO, Nélida Barajas forma parte activa de los espacios de construcción del conocimiento en el evento, donde se debaten soluciones que van desde la biodiversidad hasta el cambio climático. La participación de CEDO en la asamblea de miembros y diversos foros permite compartir las experiencias y lecciones aprendidas en la región, buscando influir en las políticas globales y definir prioridades de conservación y adaptación al cambio climático para las próximas décadas.

Esta participación también tiene como objetivo fortalecer alianzas que impulsen la acción colectiva y la adopción de soluciones sostenibles, atendiendo tanto a la conservación del medio ambiente como a las necesidades de desarrollo humano, social y económico. Para Puerto Peñasco y la región, la presencia de CEDO en este foro mundial refuerza el compromiso local con la protección de sus ecosistemas y la búsqueda de un desarrollo sostenible.