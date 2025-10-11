La Escuela de Música de Puerto Peñasco invita a “Ser Parte de un Sueño” para Formar Banda de Música Marchante

La Academia de Música de Puerto Peñasco, a través de su Asociación Civil, ha lanzado la campaña “Sé Parte de un Sueño”, con el objetivo de dotar de instrumentos musicales a más de 60 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 21 para formar su Banda de Música Marchante. Esta iniciativa busca la donación de instrumentos, principalmente de viento, ya sean nuevos o de segunda mano en buen estado, para que los jóvenes puedan iniciar esta experiencia formativa.

La directora de la secundaria, la Mtra. Valeria Villalobos, junto a los estudiantes y padres de familia, se han sumado con entusiasmo, reconociendo el valor de la música como una poderosa herramienta de formación intelectual y emocional, que promueve la disciplina, la autoestima, la inclusión y ayuda al rescate de jóvenes en condiciones vulnerables.

La lista de instrumentos necesarios para este ambicioso proyecto son Bombardinos, bombos, bongos, correas, herrajes y arneses; granaderos, liras, melófonos, multitenores, platillos de marcha, saxofones, tambores (pequeños y grandes), timbales, trompetas, trombones, tubas y xilófonos. Este esfuerzo se alinea con la trayectoria de la Academia, fundada en 2007 por Don Gilberto Castillo Montiel, y continuada por su hija, Lillian Castillo Félix, presidente de la A.C. Su meta por más de 18 años ha sido ofrecer clases de música a niños y jóvenes, elevando sus valores éticos a través del arte y la práctica musical, con especial atención a aquellos de escasos recursos.

Dieron a conocer que para los interesados y quienes tengan la oportunidad de ser parte fundamental de este sueño en donar instrumentos o aportar pueden dirigirse a las instalaciones de la Academia de Música de Puerto Peñasco, ubicadas en la calle Francisco Glz. Bocanegra #250, Col. Deportiva (frente a la Escuela La Montaña), o comunicarse a los celulares 638-112-9392 o 638-384-0156.