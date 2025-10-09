Tormenta “Priscila” avanza al centro de la peninsula de Baja California

La capitanía de Puerto Peñasco Sonora dio a conocer a la comunidad marítima de este puerto que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico , se está dando seguimiento a la evolución y trayectoria de la tormenta tropical “Priscila” la cual se desplaza lentamente hacia la zona centro de la península de Baja California.

En un comunicado que enviaron la mañana de este jueves 9 de octubre, la Capitanía de Puerto hizo el llamado a estar pendientes a los reportes oficiales emitidos por esta autoridad marítima, al cual estará infamando de manera oportuna la trayectoria de este fenómeno natural.

Se proporcionaron los números a disposición para cualquiera consulta o reporte el canal 16 por VHF o en la línea telefónica 6383831642