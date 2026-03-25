Aprueban Comisiones del Senado Plan B de Reforma Electoral

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron un dictamen de Reforma Electoral que contempla realizar la consulta de revocación de mandato el 6 de junio de 2027, fecha en la que también se llevarán a cabo las elecciones intermedias en el país.

La propuesta establece que este ejercicio se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del mandato presidencial.

Ese mismo día se renovarán cargos en todo el territorio nacional, entre ellos 17 gubernaturas, los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, congresos estatales y presidencias municipales.

El proyecto busca concentrar ambos procesos en una sola jornada con el argumento de reducir costos y evitar la repetición de convocatorias a la ciudadanía.

La aprobación en comisiones se dio con el respaldo de legisladores de Morena y del Partido Verde,mientras que representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

La ausencia de senadores del Partido del Trabajo marcó la sesión. El dictamen será discutido en el Pleno, donde se definirá su aprobación o rechazo.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, difundió un mensaje junto a dirigentes parlamentarios aliados en el que reiteró la continuidad de la coalición legislativa.

Por su parte, el senador Pável Jarero Velázquez señaló que la medida “responde a la visión de fortalecer mecanismos de participación directa”.

El documento aprobado también permite que la titular del Ejecutivo federal participe en la difusión del proceso de revocación y promueva el voto a su favor, lo que generó cuestionamientos de la oposición.

El senador Marko Cortés Mendoza expresó que su bancada votará en contra al considerar que la medida otorga ventajas durante el proceso concurrente.

Además, el dictamen incluye cambios en el artículo 116 constitucional para limitar el presupuesto de los congresos locales, así como disposiciones sobre percepciones salariales en organismos electorales, que no podrán superar las de la presidencia.

También se plantea una reducción gradual del presupuesto del Senado y ajustes en la integración de ayuntamientos, con criterios de representación y paridad.