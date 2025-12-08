Sonora registra caída económica: disminuye el PIB; actividades primarias y minería, las más afectadas

Por la caída de 11.2% en la agricultura y de 14% en la minería, el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo en 0.5% en Sonora durante el 2024 con relación al 2023 que se mantuvo con 4.7, el mayor del 2016 a la fecha.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el PIB a valores constantes para Sonora el año pasado alcanzó un monto de 822 mil 557 millones de pesos.

El PIB nominal fue de un millón 101 mil 557 pesos, donde las actividades primarias participaron en el producto total del Estado con 6.8%, las secundarias con 45.6%, las terciarias con el 40.5% y el Impuesto Sobre los Productos Netos (ISPN) con 7.1%.

Las actividades secundarias son las que aportan más recursos al PIB estatal con 502 mil 292 millones de pesos, seguido de las actividades terciarias con 446 mil 213 millones de pesos y las primarias con 74 mil 966 millones de pesos.

En el Estado las actividades primarias que incluye agricultura, ganadería, pesca, caza y aprovechamiento forestal reportaron un descenso de 7.7% en su conjunto impulsada principalmente por la baja actividad en la agricultura.

Las actividades secundarias que componen la minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas por ductos, así como las industrias de la construcción y manufactura decrecieron en 1.6% por la reducción del 14% en la minería.

El sector terciario creció 1.1%, menor al promedio nacional que fue del 2.3%, impulsado por el comercio al por mayor con 2.3%, del comercio al por menor con 1.3%, transportes, correos y almacenamiento con 3.2% y servicios profesionales, científicos y técnicos de 18.9%.