Accidente de autobús en Sonora deja un imputado, autoridades revisan video difundido

Tras el accidente registrado el pasado 13 de febrero entre un autobús de pasajeros y un tractocamiónen el kilómetro 118 del tramo Caborca-Sonoyta, en el que cinco personas perdieran la vida, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que ya se cuenta con una persona imputada.

Gustavo Rómulo Salas detalló que, “al momento ya se judicializó a una persona con los datos de prueba que tenemos, y donde hay elementos para presumir su responsabilidad en el accidente”.

pesar de lo anterior, destacó que el día de ayer en redes sociales circuló un video en el que se atribuyen los mismos hechos a los que se refiere el caso, sin embargo, aclaró que dicho material no se ha ofrecido por nadie, ni se ha agregado a la defensa del imputado.

Sobre el video, expuso que la Fgjes investiga este material obtenido legalmente a través de redes sociales, analizando su contenido para comprobar que se trate del mismo hecho ya que son imperceptibles los datos que puedan identificar el vehículo que colisiona desde la perspectiva del otro.

Se habla de un accidente automovilístico donde pudieran participar otros vehículos, de hecho, viene un tráiler rebasando a otro y el tráiler no aparece en las constancias que tenemos físicamente expuso sobre el análisis de dicho material

El fiscal hizo hincapié en que los peritos, al realizar el trabajo correspondiente, determinarán en breve si corresponde a lo que en este se plasma, siendo estos los mismos vehículos que participaron en el siniestro.

Sobre la persona judicializada por este hecho, Rómulo Salas aclaró que se trata del conductor de uno de los vehículos, mientras que, sobre el video insistió que no se sabe hasta el momento si este tiene un origen lícito.