Sonora y Estados Unidos fortalecen cooperación estratégica en energía y logística

Sonora se consolida como un actor clave en la nueva geopolítica regional. Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo y a través del Plan Sonora, el Estado impulsa una estrategia de industrialización y conectividad para detonar crecimiento con prosperidad compartida, fortalecida con una mesa de trabajo con el Departamento de Energía de Estados Unidos y con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de una inversión privada histórica de 130 mil millones de pesos para fortalecer la matriz energética del País.

En este contexto, el gobernador Alfonso Durazo se reunió con Tommy Joyce, subsecretario del Departamento de Energía, y el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, con quienes acordó acelerar proyectos estratégicos en elpuerto de Guaymas, como la planta de gas natural licuado, el gasoducto y el fortalecimiento de infraestructura especializada para el manejo y exportación de vehículos y minerales estratégicos.

La instalación de una planta de gas natural licuado en el Puerto de Guaymas no solo fortalecerá la infraestructura energética de Sonora, sino que abrirá la puerta para detonar nuevas inversiones industriales y logísticas, consolidando a Guaymas como un nodo clave para el crecimiento económico y la integración regional con Estados Unidos”, afirmó Juan José Vidal, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Durazo Montaño refrendó el respaldo de su Gobierno a proyectos que generarán empleos y prosperidad compartida para las familias sonorenses.

El subsecretario Tommy Joyce agradeció el interés del gobernador Alfonso Durazo por impulsar una agenda estratégica de desarrollo energético y logístico en el puerto de Guaymas, y señaló que existe un entorno favorable para reforzar la cooperación bilateral. Afirmó que ambos gobiernos pueden trabajar de manera coordinada para facilitar nuevas inversiones y ampliar el impacto económico regional. Joyce reconoció además las ventajas estratégicas de Sonora, al señalar que se trata de una región “extremadamente bendecida” por su geografía y ubicación.

“Reafirmamos nuestra disposición a trabajar juntos y llevar este mensaje a la Casa Blanca”, indicó el subsecretario de Energía.

UN MODELO DE DESARROLLO CON SEGURIDAD

El gobernador Durazo explicó que la modernización del puerto es sólo una pieza del modelo de desarrollo que impulsa a través del Plan Sonora. Señaló que el objetivo es consolidar la región fronteriza Sonora-Estados Unidos como un gran corredor comercial y energético, con desarrollo y seguridad para toda la región, mediante proyectos concretos que articulan infraestructura, industria y logística, teniendo al Puerto de Guaymas como eje central de esta transformación.

“La modernización del Puerto de Guaymas es una de las apuestas más importantes para consolidar a Sonora como un polo logístico y energético de alcance internacional. Las inversiones en infraestructura portuaria y energía generarán condiciones para atraer nuevos capitales, fortalecer el comercio con Estados Unidos y ampliar la capacidad exportadora de la región. Guaymas se está convirtiendo en un punto estratégico para la competitividad de México en el mercado norteamericano”, destacó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Economía.

En este contexto, se impulsa el Corredor Comercial Guaymas-Arizona, una ruta estratégica de más de 500 kilómetros que integra puerto, carreteras, ferrocarril, aeropuertos y polos industriales para mover mercancías entre el Pacífico y Norteamérica con mayor seguridad, eficiencia y trazabilidad, con el potencial de reducir los costos logísticos hasta en un 20%.

“Desde Washington vemos un interés creciente por parte de empresas estadounidenses en consolidar cadenas de suministro más eficientes y seguras, y Guaymas se perfila como una plataforma clave para impulsar el desarrollo regional y el intercambio comercial en América del Norte”, dijo Ernesto Acevedo, Ministro de la Secretaría de Economía en Washington, DC, EE. UU.

Este esfuerzo se complementa con proyectos de alto impacto como el desarrollo del Parque Científico en Hermosillo, la modernización de carreteras hacia Chihuahua y el fortalecimiento de la generación de energía solar, como parte del nuevo perfil energético del Estado. Durazo destacó que a esta estrategia se suma el libramiento ferroviario Ímuris–Nogales, una obra clave que permitirá acelerar el tránsito ferroviario hacia la frontera, incrementar la capacidad de carga y brindar mayor certeza operativa a la logística regional. Con ello, añadió, se fortalece el corredor que hoy ya mueve más de 35 mil millones de dólares anuales en comercio entre Sonora y Arizona.

El Gobernador subrayó que con los proyectos privados anunciados por 130 mil millones de pesos, el Puerto de Guaymas y toda la región reforzarán su potencial como un clúster energético estratégico, al tiempo que ampliarán su capacidad para el manejo especializado de carga, particularmente en la exportación de vehículos y el movimiento de minerales estratégicos, consolidando a Sonora como un nodo logístico clave para México y Norteamérica.

Agregó que, con la instalación de la planta de gas natural en Guaymas se potenciará la oferta de este combustible en la región, al generar condiciones para atraer nuevas industrias y abrir la posibilidad de exportar gas a mercados asiáticos a través del Pacífico.

“Este proyecto confirma el enorme interés del sector empresarial estadounidense en ampliar el comercio, las cadenas de suministro y las oportunidades de inversión en la región, consolidando a Guaymas como un nodo logístico clave para América del Norte”, subrayó Benjamín Suárez Ruiz, Líder del capítulo Noroeste de American Chamber of Commerce of México.

EL RETO DE MANTENER LA SEGURIDAD

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la seguridad, un reto clave para sostener el dinamismo económico y garantizar condiciones de confianza para la inversión. Durante la reunión, el gobernador Alfonso Durazo compartió que recibió a Sonora en condiciones complejas en materia de seguridad, pero que con trabajo permanente y una estrategia integral, atendiendo tanto la operación como las causas de fondo, se han logrado resultados concretos. Indicó que este desafío se enfrenta combinando acciones operativas con una política de atención a las causas, lo que ha permitido avances contundentes: El promedio diario de homicidios en la entidad, comparando los primeros meses de 2021 contra 2026, registra una reducción de -63.9%.

“Es un círculo: seguridad y desarrollo son dos caras de la misma moneda. Si no hay seguridad, difícilmente habrá desarrollo; y si no hay desarrollo, difícilmente habrá seguridad”, expresó el mandatario.

En este sentido, subrayó que otro componente estratégico para fortalecer la seguridad logística es el Corredor Comercial Guaymas–Arizona. Por su parte, Francisco Acuña Méndez, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso), señaló que esta visita confirma que Sonora se está consolidando como un punto estratégico para el desarrollo energético y logístico de América del Norte.

Destacó que, con el impulso del Plan Sonora, el puerto de Guaymas avanza como una plataforma de clase mundial que atrae inversiones, fortalece la relación bilateral con Estados Unidos y genera condiciones reales de prosperidad compartida, al traducir infraestructura, conectividad y seguridad en más oportunidades y mejores empleos para las familias sonorenses.