Conforman en Sonora primera delegación nacional de la FEMLAC

La primera delegación estatal de la Federación Mexicana de Laboratorios para la Construcción quedó formalmente instalada en Sonora para iniciar operaciones en la región.

De acuerdo con el reporte del organismo nacional, la conformación de esta entidad tiene el propósito de unificar, capacitar y regular los procesos de los laboratorios de control de calidad.

Con esta estructura operativa se busca asegurar que los proyectos de infraestructura civil cumplan con los estándares normativos y tecnológicos, según indicó el comunicado oficial.

La instalación de esta representación técnica estableció lineamientos de revisión que garantizaron el seguimiento de las normas de construcción en los planes de urbanización del estado.

Regulación técnica en obras civiles

El primer Consejo Directivo de la delegación asumió el cargo durante un acto desarrollado en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Según la información proporcionada por la federación, la estructura del consejo operativo quedó conformada por los siguientes integrantes:

Gibrahan Torres Ruiz con el cargo de presidente

con el cargo de Jesús Javier López Madero con el cargo de secretario técnico

con el cargo de secretario técnico David Millán Raya con el cargo de tesorero

La encomienda principal del nuevo equipo de trabajo consistió en implementar programas enfocados en la certificación y la capacitación técnica de los especialistas del sector.

El presidente nacional de la organización, Armando Roque Cruz, señaló en su mensaje que las capacidades de los profesionales de la región facilitaron la vinculación con las autoridades de gobierno.

La toma de protesta a los nuevos miembros fue formalizada por Arturo Basaldúa Gómez, director operativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

De acuerdo con la dependencia gubernamental, se mantenía una agenda de modernización vial y desarrollo de servicios que requirió de mecanismos de supervisión estrictos en los municipios.

La institución expuso mediante su intervención que el control de calidad en los laboratorios de materiales representó un proceso indispensable para asegurar la durabilidad técnica de la obra pública.

El Estado acordó operar bajo un esquema de colaboración institucional con el consejo para vigilar los procedimientos en beneficio de los usuarios de la infraestructura, de acuerdo con los datos brindados.

Capacitación

El evento protocolario contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

Según detalló el boletín, la conformación del organismo fue atestiguada también por miembros del Consejo INCIDE y del American Concrete Institute en su sección local.

La instalación formó parte del Seminario Regional sobre Supervisión de Pavimentos Urbanos, un espacio académico que reunió a expertos en materia de diseño de construcción.

El seminario abordó temas referentes a la aplicación de normativas, metodologías para el diseño de pavimentos y parámetros para el uso de mezclas asfálticas de alto desempeño, dejando bases sólidas para las regulaciones futuras en la entidad.