Advierte la ONU sobre una “bancarrota irreversible” del agua a nivel mundial

Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que el mundo enfrenta una crisis del agua que consideran irreversible, derivada de décadas de uso excesivo y de la reducción de reservas en ríos, lagos, glaciares y humedales.

El análisis señala que esta situación afecta de forma directa a miles de millones de personas y compromete el equilibrio de los sistemas hídricos a nivel global.

De acuerdo con el informe, cerca de tres cuartas partes de la población mundial habita en países clasificados con inseguridad hídrica o inseguridad hídrica crítica. Además, alrededor de 4 mil millones de personas enfrentan escasez severa de agua al menos un mes al año, lo que incrementa los riesgos para el consumo humano, la producción de alimentos y la actividad económica.

El autor principal del estudio, Kaveh Madani, indicó que diversas regiones utilizan más agua de la que sus sistemas pueden reponer, lo que ha llevado a una situación que calificó como quiebra de los sistemas hídricos.

El reporte subraya que reconocer esta condición es necesario para tomar decisiones que reduzcan impactos en la población, las economías y los ecosistemas.

El documento también advierte que más de 170 millones de hectáreas de tierras agrícolas de riego presentan niveles altos de estrés hídrico. A esto se suman pérdidas económicas superiores a 300 mil millones de dólares anuales por degradación del suelo, agotamiento de acuíferos y efectos del cambio climático.

Asimismo, se señala que cerca de 3 mil millones de personas y más de la mitad de la producción mundial de alimentos se concentran en zonas con almacenamiento de agua inestable o en descenso.

Finalmente, los investigadores señalaron que las estrategias actuales para atender los problemas del agua resultan insuficientes. El informe plantea la necesidad de una agenda global distinta, enfocada en reducir daños y adaptar la gestión del recurso a las condiciones actuales, en lugar de intentar regresar a esquemas previos de uso.