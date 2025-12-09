Detienen al exgobernador de Chihuahua

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de César “N”, exgobernador deChihuahua, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita aprehendido en ese estado en cumplimiento de una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la FGR, la investigación se centra en la “posible participación del exmandatario en un esquema de lavado de dinero durante su gestión”, mediante el cual habría ocultado recursos desviados de las arcas estatales a través del sistema financiero nacional.

Tras su detención, los primeros reportes indican que sería trasladado al penal del Altiplano.

La autoridad recordó que César “N” fue detenido en 2020 en Miami y extraditado a México en 2022 por peculado y asociación delictuosa, causas que siguen su curso en Chihuahua.

En octubre de 2024, el Gobierno de México gestionó ante Estados Unidos la autorización para procesarlo por un delito distinto, la cual fue otorgada el 4 de diciembre de 2025.

Además de estos procesos, la FGR mencionó que existen otras acusaciones relacionadas con el manejo del agua en un rancho de su propiedad.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su administración presentó una denuncia tras el hallazgo de presas y represas construidas en ese terreno, lo que habría afectado el suministro en comunidades cercanas. Conagua reportó cerca de 700 mil metros cúbicos de agua acumulados en la zona, así como infraestructura hidráulica que fue retirada tras su detección.