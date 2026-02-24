Alerta C5 Sonora: estafas por compras en internet y redes sociales, los fraudes más frecuentes

Las estafas por compra de artículos a través de plataformas digitales y redes sociales son uno de los fraudes más frecuentes reportados ante el C5, señaló Benjamín González Caballero, coordinador estatal de C5 en Sonora.

Entre los casos más comunes se encuentran la compra de vehículos, electrodomésticos u otros bienes con precios muy por debajo del mercado, que pueden parecer atractivos pero resultar posibles fraudes o estafas, explicó González Caballero.

“El de compra por algún bien o servicio es lo que normalmente sucede, sobre todo por la venta de algún vehículo, electrodoméstico o alguna cuestión de esa índole, porque el ciudadano ve una oferta bastante desproporcionada al mercado que pudiera parecer beneficiosa, pero en realidad es una posible estafa”, dijo.

CÓMO DETECTAR ESTAFAS EN COMPRAS DIGITALES Y REDES SOCIALES

Las compras de artículos o servicios a través de plataformas digitales, como Facebook Marketplace, son algunos de los ejemplos más reportados, donde los ciudadanos deben extremar precauciones antes de realizar pagos o compartir información personal.

González Caballero invitó a la población a denunciar cualquier situación sospechosa y mantenerse alerta ante ofertas que parezcan demasiado buenas para ser reales.

CÓMO REPORTAR POSIBLES ESTAFAS

El coordinador estatal recordó que la línea de denuncia anónima 089 recibe reportes de este tipo, los cuales son canalizados a la Unidad Cibernética para su investigación y seguimiento.