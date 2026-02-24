Alfonso Durazo asegura que Sonora está en calma tras captura de El Mencho

El gobernador Alfonso Durazo llamó a la población a evitar la propagación de rumores y campañas que puedan generar inquietud tras el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

El mandatario destacó la importancia de mantener la calma y no caer en provocaciones.

Durazo subrayó que la capital sonorense se mantiene en condiciones de tranquilidad luego de los hechos violentos registrados durante el operativo en Jalisco, donde autoridades federales enfrentaron a grupos delictivos.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes vinculados con esos acontecimientos en territorio de Sonora.

El gobernador aseguró que Sonora permanece sin novedades en materia de bloqueos, presencia de personas armadas o balaceras, y recordó que las llamadas sobre supuestos grupos armados resultaron ser falsas.

También aclaró que el homicidio registrado por incendio de un vehículo en San Luis Río Colorado no guarda relación con los hechos ocurridos en Jalisco. Además, destacó la coordinación con las autoridades federales para dar seguimiento a la situación.

“Afortunadamente, en el estado de Sonora no ha habido ningún incidente atribuido directamente o relacionado a esos hechos; durante la tarde mantuvimos coordinación con las autoridades federales”, enfatizó.

Durazo hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la psicosis o la difusión de noticias falsas.

Reiteró que las autoridades continuarán vigilantes para garantizar la tranquilidad en la entidad, mientras la Guardia Nacional mantiene presencia en operativos de seguridad a nivel nacional.