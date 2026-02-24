Reconoce Estados Unidos operativo contra “El Mencho”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció al Gobierno de México por el operativo realizado en el estado de Jalisco que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La dependencia señaló que la acción fue ejecutada por fuerzas militares y policiales mexicanas y destacó el papel de estas instituciones en el combate a organizaciones criminales que operan en la región.

En un mensaje oficial, la autoridad estadounidense expresó reconocimiento al personal que participó en la operación y señaló que se honra la labor de los elementos que intervinieron.

Asimismo, añadió que la organización encabezada por Oseguera Cervantes fue clasificada como terrorista durante la administración de Donald Trump, lo que refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, manifestó su pesar por la muerte de elementos federales durante el operativo e indicó que el trabajo conjunto entre ambos países se mantiene ante “la responsabilidad compartida de contener la violencia que impacta a comunidades de ambos lados de la frontera”.

En tanto, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradeció las expresiones de solidaridad emitidas por diversos países.

La dependencia precisó que no existen reportes de personas extranjeras afectadas durante los hechos y señaló que se mantiene comunicación con embajadas que emitieron alertas consulares.

Asimismo, informó que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, se restablecieron las condiciones de seguridad en las zonas impactadas por el operativo en Jalisco.