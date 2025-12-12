México, el segundo país más riesgoso para el ejercicio periodístico

México cerrará 2025 como el segundo país con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, de acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, organización que señaló que la expansión del crimen organizado y la falta de garantías estatales continúan afectando a quienes realizan labores informativas en distintas regiones del país.

La representante de RSF en México, Balbina Flores, indicó que esta clasificación evidencia que las medidas de protección e investigación no están ofreciendo resultados y señaló que los mecanismos institucionales “no cubren las necesidades actuales y que el seguimiento de casos no logra frenar la violencia contra periodistas”.

El informe destaca que la impunidad permanece como el eje del problema. La organización documentó que más de 90% de los asesinatos y la totalidad de las desapariciones de periodistas no han sido resueltos.

Flores afirmó que este escenario mantiene “un ciclo de agresiones que se ha intensificado y que demanda una revisión profunda de las políticas de investigación y protección”.

La representante recordó que en 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum firmó compromisos con RSF para fortalecer la atención a este tema, y subrayó que el Poder Legislativo y las fiscalías deben reforzar sus procesos, además, mencionó que la narrativa oficial que cuestiona o estigmatiza a la prensa “incrementa el riesgo, ya que abre espacio para agresiones y desvalorización del trabajo informativo”.

El mecanismo federal de protección, vigente desde hace más de una década, fue señalado como insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Aunque ofrece resguardo a más de 600 periodistas, RSF reportó que presenta fallas estructurales y limitaciones de recursos y personal, lo que reduce su efectividad en un panorama de creciente violencia.