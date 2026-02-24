Ganaderos de Sonora pierden entre 75 y 90 millones de dólares por no exportar 150 mil cabezas de ganado a Estados Unidos

Entre 75 y 90 millones de dólares fue la pérdida que registraron los ganaderos de Sonora durante el ciclo pasado, que comprendió del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, al no exportar 150 mil cabezas de ganado a Estados Unidos de las 350 mil programadas.

De acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), el mercado nacional se mantiene fuerte; sin embargo, por cada animal que venden los ganaderos dejan de ganar entre 500 y 600 dólares, debido a las afectaciones provocadas por el gusano barrenador.

Juan Carlos Ochoa Valenzuela, dirigente de la UGRS, indicó que del 1 de octubre de 2025 a la fecha no han exportado ningún animal de los 350 mil que en promedio cruzaban a Estados Unidos por ciclo ganadero, lo que incrementa aún más el monto de las pérdidas o los ingresos que han dejado de percibir por la suspensión de las exportaciones de ganado en pie.

“El animal que no se exporta se está manejando en el mercado nacional, que no está del todo mal; es un mercado fuerte a pesar de todo, pero obviamente si lo comparamos con el mercado de exportación traemos una diferencia de 500 o 600 dólares por cabeza”, apuntó.

Por su parte, el economista Marco Antonio Córdova Gálvez indicó que este año se prevé un dinamismo económico de entre 1 y 2%, debido a las complicaciones que enfrentarán algunos sectores, como el agropecuario, a causa del estrés hídrico y los aranceles.