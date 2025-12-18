Emite Canadá alerta de viaje por violencia en México

El gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje para México y advirtió a sus ciudadanos sobre condiciones de seguridad en distintas regiones del país en información difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la cual identifica “altos niveles de delincuencia y episodios de violencia relacionados con disputas entre grupos criminales” como factores de riesgo para los visitantes.

En la actualización, Canadá incluyó una lista de 13 entidades federativas a las que recomienda no viajar salvo en casos esenciales.

Los estados señalados son Chihuahua, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Para el resto del territorio mexicano, se sugiere “mantener precauciones de seguridad personal”.

El documento indica que en diversas zonas del país se han registrado enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos sin previo aviso.

También menciona la presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en algunas regiones, con el objetivo de mantener vigilancia y atender situaciones relacionadas con el crimen organizado.

La alerta incluye recomendaciones para reducir riesgos, entre ellas extremar cuidados en aeropuertos, terminales de autobuses y sistemas de transporte público, donde se reportan robos asimismo, se advierte sobre manifestaciones sociales, que pueden derivar en bloqueos de vialidades, afectaciones al transporte y, en algunos casos, hechos violentos.

Canadá recuerda a sus ciudadanos que la participación de extranjeros en actividades políticas en México es ilegal, lo que incluye acudir a protestas. En caso de ser víctima de un delito, se aconseja “denunciar de inmediato ante autoridades locales y contratar asesoría legal para dar seguimiento al caso”, incluso después del regreso a su país.

Respecto a zonas turísticas, el reporte señala que las autoridades mexicanas mantienen operativos de protección, aunque reconoce que se han presentado incidentes violentos en ciudades y destinos visitados por turistas.

Finalmente, recomienda ingresar a México por vía aérea y evitar desplazamientos nocturnos, así como mantenerse informado a través de medios locales.