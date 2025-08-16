Anuncian Trump y Putin “avances” en el diálogo sobre la guerra en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una reunión bilateral de casi tres horas en Anchorage, Alaska, denominada “Persiguiendo la paz”.

Tras el encuentro, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron sobre los avances en torno a la guerra en Ucrania.

Durante la conferencia, Trump aseguró que se alcanzaron acuerdos en la mayoría de los temas abordados y señaló que mantendrá conversaciones con la OTAN y con el presidente de Ucrania para avanzar hacia la pacificación del conflicto.

Asimismo, reconoció que el tema central aún no tiene una resolución definitiva, pero expresó confianza “en que se logrará un acuerdo en próximas reuniones”.

El presidente estadounidense destacó que un eventual acuerdo “permitiría salvar miles de vidas semanales en medio del enfrentamiento bélico”.

Trump también mencionó que su gobierno “busca reestablecer una relación de cooperación con Rusia”, aunque admitió que esta se debilitó a raíz de las acusaciones de interferencia en las elecciones de 2016.

Por su parte, Putin subrayó que el entendimiento alcanzado debe “allanar el camino hacia la paz en Ucrania” y confió en que las capitales europeas y Kiev “reciban de forma constructiva los avances logrados”.

El jefe del Kremlin señaló que Rusia y Ucrania comparten raíces históricas y que su gobierno busca el fin del conflicto, además, destacó la posibilidad de “retomar la cooperación económica con Estados Unidos”.

Al cierre de la conferencia, Trump afirmó que podría volver a reunirse con Putin en el futuro, incluso en Moscú, lo que, reconoció, “generaría críticas”.

Ambos mandatarios concluyeron la rueda de prensa sin responder preguntas de los medios de comunicación.