Es Puerto Peñasco un destino turístico que abre la playa para todos

Puerto Peñasco, conocido como la “Perla del Mar de Cortés”, ha dado un paso firme hacia la inclusión al consolidarse como un destino turístico que piensa en todas las personas. A través de la Unidad Auxiliar Turística el municipio ofrece apoyo especial a visitantes con discapacidad, facilitando su acceso a la playa con el uso de silla de rueda anfibias, diseñadas para desplazarse sobre la arena.

La UAT mantiene una infraestructura accesible con al menos tres rampas de acceso en playas emblemáticas como Playa Hermosa y Playa El Mirador, que facilitan el acceso a estas áreas. Entre sus servicios, destacan el préstamo de sillas anfibias y sillas de ruedas para la arena, asistiendo a decenas de personas en fines de semana recientes. Por mencionar, en un solo fin de semana se atendió a 60 personas con discapacidad con estos apoyos.

Esta atención que busca que quienes enfrentan barreras de movilidad puedan disfrutar plenamente de la experiencia de estar frente al mar, sentir la brisa y vivir el contacto con la naturaleza sin limitaciones.

“Queremos que Puerto Peñasco sea un lugar para todos, sin distinciones. Nuestra misión es garantizar que cada visitante viva momentos memorables en un ambiente seguro y accesible”, mencionó Carlos Bravo director de la Unidad Auxiliar Turística.

Las playas incluyentes no solo refuerzan la imagen de Puerto Peñasco como un destino hospitalario, sino que también envían un mensaje importante sobre el derecho de todas las personas a disfrutar del turismo en condiciones de equidad.