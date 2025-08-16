Surca submarino extranjero las aguas de Jalisco

El submarino Thomson, perteneciente a la Armada de Chile, arribó a las aguas de Bahía de Banderas, frente a las costas de Jalisco, como parte de una visita operacional en el marco de la cooperación bilateral entre México y Chile.

La Décima Segunda Zona Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que la nave permanecerá fondeada en mar abierto, en las inmediaciones de Puerto Vallarta, hasta el próximo 18 de agosto.

Durante su estancia, la embarcación contará con apoyo logístico, vigilancia marítima y medidas de seguridad coordinadas entre la Semar y autoridades portuarias locales.

La llegada del submarino fue atendida de manera protocolaria por la Décima Segunda Zona Naval, que recibió a una representación de la tripulación chilena.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, este tipo de visitas forman parte de los acuerdos de colaboración y adiestramiento conjunto entre ambas armadas, cuyo objetivo es “fortalecer la interoperabilidad y compartir experiencias en operaciones navales”.

La presencia del Thomson en la región ha generado interés entre la comunidad vallartense, aunque no se permitirá el acceso del público a la nave debido a razones de seguridad y a la naturaleza de su operación.

La Semar destacó que la cooperación con fuerzas navales extranjeras es “relevante para reforzar la seguridad marítima y consolidar la amistad entre naciones con intereses comunes en la protección de sus espacios marítimos”.