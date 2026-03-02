Arcos Carreteros en Sonora lograron la detección y aseguramiento de vehículos con reporte de robo

Los Arcos Carreteros son una herramienta con la que la Policía Estatal trabaja, y mediante los cuales se logró asegurar más de 800 vehículos robados en 2025, informó José Martínez Lavariega.

El titular de la Policía Estatal destacó que toda inversión en materia de carretera, en este caso los Arcos Carreteros, si bien cuadran dentro de la coordinación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras la aprobación del financiamiento de los dos primeros proyectos enfocados en fortalecer la seguridad pública mediante tecnología inteligente, por parte del Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad del Estado de Sonora (Ficoseg), siendo uno de estos proyectos los Arcos Carreteros, explicó que este funciona mediante alertas emitidas por el C5i a las autoridades de manera inmediata. “Son herramientas y, básicamente, son ‘los ojos’ con los que las autoridades, en este caso la Policía Estatal, trabaja”, comentó.

El capitán de la institución mencionó que, del total de vehículos asegurados en 2025, algunos corresponden a aseguramientos dentro del casco urbano de la ciudad, siendo resultado de los esfuerzos de las autoridades de seguridad.

De este modo, serán 26 arcos carreteros los que se implementarán, orientados a la detección de vehículos que se trasladan en corredores estratégicos del estado.

Este proyecto, para el cual se autorizó un presupuesto de hasta 227 millones de pesos, permitirá detectar vehículos con reporte de robo mediante alertas automáticas.

Así mismo, permitirá reducir delitos en carretera, mejorar los tiempos de reacción ante incidentes y fortalecer la estrategia estatal de prevención, vigilancia y respuesta.