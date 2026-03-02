Sonora registra siete muertes por rickettsia y 19 contagios mientras autoridades alertan sobre riesgos y prevención

Sonora acumula siete defunciones y 19 casos confirmados de rickettsia al corte del 21 de febrero, de acuerdo con las cifras oficiales del Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud, informó Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado.

De acuerdo con el Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2026, en lo que va del año se han estudiado 135 casos sospechosos de esta enfermedad, de los cuales 19 fueron confirmados y siete derivaron en defunción, lo que representa una letalidad del 37%.

Las siete defunciones registradas hasta la Semana Epidemiológica 07, que abarca del 15 al 21 de febrero, se distribuyen en cuatro en el municipio de Guaymas y tres en Hermosillo.

En cuanto a los rangos de edad, cuatro corresponden a personas de 50 a 54 años; y una, respectivamente, a los grupos de 10 a 14 años, 20 a 24 años y 55 a 59 años.

FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN

Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, afirmó que la rickettsia se presenta durante todo el año y que la presencia de la garrapata está ligada a condiciones específicas.

El vivir en zonas donde tenemos perros mal cuidados que tengan proliferación de garrapatas y aparte que tengamos patios, casas, comunidades, barrios donde tengamos gran abundancia de maleza, cacharros, escombro; una serie de sitios específicos donde puede resguardarse la garrapata”, comentó Ortiz.

El director de Epidemiología resaltó la importancia de acudir al médico ante síntomas como fiebre, dolor corporal y malestar general, para lograr una detección oportuna.