Arranca el Operativo Navideño en Sonora: Más de 260 mil apoyos llegarán a todo el estado

Este viernes 12 de diciembre arrancó el Operativo Navideño del Gobierno de Sonora en el que participan diferentes instituciones de la entidad, y mediante el cual se repartirán más de 260 mil apoyos en los 72 municipios de la entidad.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de salida frente a la explanada del Centro de Gobierno, para dar inicio con la entrega de apoyos para familias en situaciones de extrema vulnerabilidad, contando con una inversión de más de 43 millones de pesos.

Esta temporada impone algunos costos adicionales a las familias y algunos no solo la pasan mal sino que no tienen siquiera un bocado para llevar a su boca el día de Navidad Alfonso Durazo

Por su parte el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo destacó que el operativo se realiza sumando el esfuerzo de todas las instituciones gubernamentales para llevar a las familias sonorenses diferentes apoyos.

Vamos a estar desplegando los esfuerzos a partir del banderazo del día de hoy en estos municipios y vamos a distribuir más de 250 mil apoyos por todo el estado Adolfo Salazar

Serán en total cinco mil chamarras, 12 mil colchonetas, 11 mil cobijas, cinco mil kits de higiene personal, 11 mil 400 botellas de agua, 100 mil bolsas de dulces, 12 mil cenas navideñas, mil pares de tenis, 45 mil cobertores, dos mil 300 frazadas, 29 mil 800 juguetes, 16 mil despensas, cuatro mil piernas para Navidad, cinco mil piñatas y 60 apoyos de autoridades tradicionales.

Lizeth Vázquez Ochoa, directora del DIF Sonora, indicó que estos apoyos serán entregados de manera directa y sin intermediarios, para garantizar que los apoyos lleguen a las familias que lo necesitan con mayor urgencia.